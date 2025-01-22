台中港散落風機葉片殘骸 台電：部分須整地才能清運

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（中央社記者曾智怡台北22日電）媒體報導台中港區土地散落風機葉片殘骸，台電表示，此為先前2015年颱風災損時散落，當時已清理，但部分殘骸散落於林木茂密區域未及時發現處理，因無道路可進入，須整地後再進入清運，已與台中港務分公司協商盡速清除。

台電透過新聞稿指出，2015年颱風蘇迪勒來襲時，部分台中港風機受損倒塌，颱風過後台電已進行清理，但部分零件散落在台中港區內防風林區域，且因無道路難以進入，因此當時未清運完全。近期台中港務分公司與台電公司辦理現勘，已發現葉片殘骸，台電已與港務公司協調後續清理方式，盡速完成清除。

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台電強調，受損倒塌的台中港風機是在2004年興建，屬台電早期設置的陸域風機。事故後新建的風機規格，含陸域及離岸風機，耐風等級均提高，可抵擋較高風速，至今未再發生風機受颱風侵襲倒塌情形。

針對報導認為台電未提出事業廢棄物清運計畫，台電說明，風機葉片材質無毒無害、不會溶解於水造成土壤或水源等汙染。環境部為因應未來廢風機葉片回收處理，於去年6月將廢棄葉片列為其他一般事業廢棄物，台電已依相關規定辦理中。（編輯：張若瑤）1140122