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龍年封關外資買超逾148億 布局新光金提款聯電

2025/1/22 18:11
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（中央社記者江明晏台北22日電）台股今天在金龍年封關日上漲225.4點，三大法人同步買超，合計買超新台幣200億元，其中外資買超148.77億元，買超新光金位居第一，逾2.3萬張，大舉賣超聯電逾8.8萬張。

台股今天金龍年封關，指數上漲225.4點，收在23525.41點，成交值新台幣3462.97億元。

三大法人同步買超，合計買超200億元。其中，自營商買超39.91億元，投信買超11.32億元，外資及陸資買超148.77億元。

值得注意的是，外資連續5個交易日買超，累計買超逾628億元，投信連3個交易日買超，自營商則是轉賣為買。

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根據公開資訊指出，外資今天買超排行方面，買超新光金位居第一，逾2.3萬張、買超元大航太防衛科技逾1.8萬張、復華台灣科技優息逾1.5萬張，接續為凱基金、華航、華南金、中信上游半導體、富邦金、宏達電、中信成長高股息；顯示外資布局金融股、題材股與熱門ETF。

賣超排行方面，外資今天大舉賣超聯電逾8.8萬張，其他則賣超緯創、兆豐金、力積電等，分別賣超逾8000張至近1萬張，接續還賣超元大滬深300正2、中信中國50正2、欣興、廣達、神達、三商壽。（編輯：黃國倫）1140122

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