健康險傷害險免強制執行 金管會拚下會期優先修法

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（中央社記者謝方娪台北22日電）金管會研議大規模翻修保險法，並將淨值比監理指標納入檢討範圍。在保險法啟動大規模翻修前，短期內金管會也將先推動保險法修法引入介入權制度，並明定免遭強制執行的保單種類，包括健康險及傷害險等。

金管會今天舉行新春記者會，主委彭金隆表示，金管會研議將健康險及傷害險全面列入排除強制執行範圍，目前強制執行案件可望一舉減少7成，另解約金若在一定金額以下的具高度儲蓄性質年金險及壽險，亦排除執行，希望爭取將此次保險法修正案列為立法院下個會期優先法案。

另一方面，金管會保險局長王麗惠提到，國際金融業務條例規定，OIU經營國際保險業務所得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及所得稅，自條文生效日起算10年，將於今年2月屆期，金管會已與財政部達成延長免稅期間共識，亦將力拚於下會期優先修法，並回溯生效。

除了短期修法規劃，考量牽動保險市場發展的保險法已逾20年未大修，金管會預計以1年時間蒐集各方意見，翻修保險契約法及業法，一次周延考量未來2、30年市場所需架構。

彭金隆說，實務上，過去不同保險法專家對契約法均有表達不同意見，金管會曾在2018年啟動一次契約法修正，對團險再定義及釐清契約當事人身分關係等，此次除了檢視契約法外，亦將翻修業法規範。

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彭金隆舉例，現行保險業法有關投資規定，投資組合通常以標的及上下限比率進行規範，面對風險及投資概念變化，未來將有機會重新檢討，另接軌新會計制度後，負債提撥及定義均有重大變化，將與時俱進調整。

另現行保險業以RBC及淨值比作為清償能力指標，彭金隆透露，此次保險法翻修，「淨值比確實也在進行檢討」，在國內保險業接軌TW-ICS後，金管會希望ICS和淨值比達到互補效果、不要導向不同方向，資本監理制度應鼓勵保險業往長期穩健發展，而非過度著重短期利益。（編輯：林家嫻）1140122