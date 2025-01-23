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（中央社記者江明晏台北23日電）「東華大學最美麗的約會勝地是哪？」、「我被分手了，誰可以幫我？」，向台灣人工智慧實驗室攜手東華大學打造的AI校務助理NDHU-GPT發問，可即時獲得正確、無偏見的資訊。

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾分享，經過半年讀1000萬字的訓練，打造出的AI校務助理NDHU-GPT，像一名訓練有素、對組織忠誠的員工，能正確又快速地回答校務問題，且絕不外洩師生的機敏資訊。

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）與東華大學今天舉行聯合記者會，宣布雙方共同合作打造AI校務助理NDHU-GPT的成果。

杜奕瑾分享，此次與東華大學合作，校方採用台灣自行開發、訓練的落地式大型語言模型 FedGPT平台，打造全校逾萬名師生專屬的對話式GPT，訓練過程中，FedGPT的知識來源超過5000份文件，上至招生規定、選課說明、外籍生如何申請健保，下至學校內午餐要吃什麼、宿舍有沒有掃把等，還有散落在各處室的重要資訊、資深東華人才懂的校內歷史，全數收入GPT資料庫中。

東華大學2024年與台灣人工智慧實驗室合作，導入AI校務助理一學期，評估產生的效益包括節省1000小時校務人員訓練時間，NDHU-GPT的知識來源涵蓋超過1000萬字；若要訓練校務人員熟悉這些文件、可妥善回答相關問題，需超過4個月才能完成培訓。

台灣人工智慧實驗室指出，以新生入學為例，在一學期內，GPT每天24小時運作，回應新生的疑難雜症，累計已處理超過1000則問答。

記者會上現場示範，以網路論壇上大學生的發文詢問GPT，「東華最美麗的約會勝地是哪裡」、「過年前夕，我被分手了，誰可以幫我？」等，NDHU-GPT都能給出適切建議，例如回覆「在東華大學的芳澤，可觀賞水映落羽松的美景」、「建議聯繫心理諮商輔導中心」等相關訊息。

此外，NDHU-GPT還支援繁體中文、英文對話，讓初到台灣的外籍生跨越語言障礙，取得在東華大學學習、生活所需的必要資訊，像是如何註冊、申請健保、獎學金資訊等。

杜奕瑾強調，FedGPT是專屬於企業、組織的「大腦」，無需連結到外部公有雲，不受與組織無關的知識污染；在教育領域，可信任的AI尤其重要，許多開源AI模型的訓練素材來源於未經嚴格篩選的網路內容，在回答校務問題時，容易答非所問，甚至「一本正經地胡說八道」。

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東華大學校長徐輝明表示，2024年世界創新大學排名（World University Rankings for Innovation）中，東華在全球千所大學中名列第86名，在生成式AI應用項目中更取得全球第11名的成績。

隨著AI時代來臨，徐輝明表示，東華大學全力推動智慧校園，跟台灣人工智慧實驗室合作AI校務助理後，雙方將進一步深化合作，在各學院導入AI課程、建置AI助教，培育未來產業所需的AI人才。（編輯：林家嫻）1140123