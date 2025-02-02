春節連假及低溫買氣助攻 百貨業績最高成長逾2成

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（中央社記者劉千綾台北2日電）農曆春節連假挹注內需消費，加上禦寒衣物熱銷，百貨業者表示，過年期間業績明顯成長，其中遠東SOGO整體業績表現成長逾2成，人潮亦有2位數成長；低溫助攻帶動買氣，遠東百貨表示，總體業績表現成長近1成。

遠東SOGO表示，今年春節9天假期，整體業績表現成長逾2成，人潮亦有2位數成長。遠東SOGO台北忠孝館過年假期整體業績表現成長超過25%，入店客數也有2位數成長；復興館業績及人潮亦有2位數成長。

遠東SOGO表示，今年過年期間天氣降溫利多、年假天數長等因素，加上SOGO推出促銷活動，帶動男女童服飾、戶外休閒用品有超過3成的成長，其他商品包含黃金、3C手機、高階智能手錶、按摩椅與家電等也受消費者青睞。

春節期間消費人潮湧現，Global Mall表示，全台8家店春節連假業績、人潮雙成長，對比去年春節成長近10%。因應連假長且天氣趨冷，帶動保暖保值、出遊伴手禮及全家聚餐商機，不只趁年節添購的保值黃金金飾持續熱賣，保暖休閒、機能服飾及過年應景服飾同樣熱銷。

Global Mall表示，春節連假期間服飾、餐飲、伴手禮、金飾業績成長近15%，客單價也大為攀升。

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此外，遠東百貨表示，全台11家店以豐富熱鬧的應景活動吸引人潮，再加上低溫助攻帶動買氣攀升，帶動總體業績表現成長近1成，其中台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13業績表現及成長均佳，為小龍年開紅盤。

春節期間氣溫持續探低，遠東百貨表示，家飾禦寒商品飆出3成佳績，也帶動運動休閒服飾和男女童裝商機成長高達2成，餐飲業績同樣豐碩、成長15%。（編輯：林家嫻）1140202