和泰車1月雙品牌市占創新高 黃南光：再創里程碑

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）和泰車今天上午舉行新春團拜，董事長黃南光表示，1月TOYOTA與LEXUS雙品牌在台販賣合計市占率46.6%，創下歷史新高，他期許和泰員工持續發揮敏捷思維與靈活應變的能力，迎接市場挑戰，攜手共創移動服務新未來，前進下一個里程碑。

黃南光指出，2024年和泰車全年營收及車輛販賣輛數、獲利皆表現亮眼，和泰車持續優化移動業務，集團推展MaaS（Mobility as a Service）業務因應顧客各項需求，以創新思維進行數位轉型。

展望2月，和泰車預估，TOYOTA和LEXUS雙品牌在台掛牌數可到9200輛，新車市占率估約38.3%。

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觀察1月，和泰車說明，1月TOYOTA和LEXUS雙品牌在台銷售1萬6351輛，較2024年同期1萬5357輛成長6.5%，是14年以來歷年同期次高，1月TOYOTA和LEXUS雙品牌銷售占有率46.6%，是歷史單月新高。

其中TOYOTA在1月登錄1萬2760輛，較去年同期成長3.9%，單一品牌市占率36.4%；LEXUS在1月登錄3591輛，較去年同期增加16.7%，在高級車款登錄9793輛中，市占率36.7%排名首位。（編輯：楊蘭軒）1140203