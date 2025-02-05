傳記作者談黃仁勳：演講仍會緊張、好勝心強40年前輸球懊惱至今【專訪】

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（中央社記者吳家豪台北5日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳引領人工智慧（AI）風潮，在公開場合展現出自信、風趣又親切的一面，但根據「黃仁勳傳」作者史帝芬．維特觀察，外界鮮少知道即使是現在，站上演講舞台前，黃仁勳仍會緊張得來回踱步，而且他有超乎常人的好勝心，40多年前飲恨落敗的高中桌球決賽，在訪談中談及，黃仁勳還是會忍不住顯露懊惱情緒。

「黃仁勳傳」為全球第一本黃仁勳授權採訪傳記，作者史帝芬．維特（Stephen Witt）是居住於美國洛杉磯的財經記者，他在2023年為「紐約客」（The New Yorker）撰寫黃仁勳的人物專訪稿，開啟了黃仁勳採訪傳記的契機。

史帝芬．維特接受中央社獨家專訪時表示，他從未見過像黃仁勳這樣極為睿智且賣力工作的人，私底下的他截然不同，居家時候的黃仁勳就像個「傻老爸」，喜歡烹飪和丟棒球；回到工作崗位上，黃仁勳會以極快步調鞭策員工，在輝達工作的氛圍就像阿波羅登月計畫一樣，衝刺完成一個野心勃勃的目標，以下為專訪問答紀要。

問：黃仁勳最欣賞的AI能力及擘劃的AI願景為何？

答：黃仁勳最常提到的AI能力是設計微晶片（microchip），這是他20多歲時的第一份工作內容，但現在已經能夠由電腦勝任。黃仁勳想像的AI未來，是一個由機器人處理幾乎所有事情的世界，包括隨意重組建築物的牆壁。

問：採訪黃仁勳最印象深刻的事情是什麼？

答：我從未見過任何像黃仁勳一樣的人，他極為睿智且賣力工作，總能侃侃而談，帶點情緒化（moody）。最讓我印象深刻的是看著黃仁勳在某次演講上台前來回踱步（shift back and forth on his feet）。他很擅長公開演說，發表過數千次簡報，但這仍然會讓他感到緊張。

問：在採訪傳記期間，以您角度觀察，黃仁勳在工作上和私底下的面貌有什麼不同？

答：好幾個人告訴我，在家的黃仁勳和工作時的他不一樣。有些人甚至暗示，黃仁勳展現憤怒和訓斥員工時，是一種刻意的表現（deliberate theater）。當黃仁勳待在家裡就像個「傻老爸」（goofy dad），喜歡烹飪和到處丟棒球，他不僅重視身為執行長的職責，也同樣重視身為一個好父親與好丈夫。

問：黃仁勳常被形容為工作狂，就您觀察，他提升工作效率的秘訣是什麼？

答：黃仁勳絕對是個工作狂，每天都工作很長時間，他已經這樣做40年了，我不確定他是怎麼樣避免自己累垮。

黃仁勳採用許多排程技巧來讓生產力最大化，其中有兩個最值得一提。首先，在開始一天的工作時，他總是立刻做最重要的事。其次，他使用「光速排程法」（speed of light）來決定一項工作的時間表，也就是假設一切順利的情況下，一件事可以多快完成，再根據這個理想化的極限，反向調整到確實可行，但仍比平常更快的期限。

問：為了推動AI晶片快速發展，黃仁勳對員工有哪些基本要求，就您親身觀察，輝達總部辦公室展現出什麼樣的氛圍？

答：大部分在輝達發生的事情，都與6個月的晶片發布週期綁在一起，如果你曾在週刊工作，就會了解那種壓力。輝達的工作步調極為迅速，許多專案交錯在一起，得在最後期限前透過一連串深夜加班趕工。令人驚訝的是，許多這些隨機應變的系統（improvised systems），仍然奠定了輝達晶片架構的基礎。

輝達的氛圍就像一個偉大研究計畫，要達成野心勃勃的目標，如同阿波羅計畫（Apollo program）一樣。黃仁勳讓許多員工變得很富有，他也受到員工愛戴，輝達員工甚至會用客製化的黃仁勳表情貼圖互相聊天。

問：在面對挫折和失敗時，黃仁勳是如何自處，如果碰到問題，會用什麼心態和方式解決？

答：黃仁勳遭遇挫折和失敗時，他的情緒會瀕臨爆發。他超痛恨失敗，尤其是一項專案執行欠佳的時候。在1970年代末期，他輸掉一場高中桌球決賽，即使過了40多年後我採訪他，我仍然可以感受到他的懊惱（upset）。

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問：如果黃仁勳可以放假一天完全不工作，你認為他會去做什麼事？

答：開創另一個事業（Start another business.）。（編輯：林淑媛）1140205