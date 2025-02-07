加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寒流來襲越晚越冷北部探8度 高山可能降雪
首頁 / 證券

王品譜最旺1月營收 今年台灣店數拚逾400家

2025/2/7 16:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北7日電）連鎖餐飲龍頭王品集團受惠9天春節年假帶動內需，寫下史上最旺1月營收，台灣業績爆發，全台分店數已達350家，王品集團表示，今年將持續深耕台灣，全年總店數目標估超越400家店。

王品1月自結合併營收新台幣22.1億元，年增20.83%，刷新歷史新高紀錄，超越前一次紀錄為2023年1月的21.7億元。

王品指出，金蛇年春節9天長假帶旺消費，台灣事業群業績爆發，1月營收達18.7億元，年增26.22%，同步改寫新紀錄，且比前一次紀錄2024年2月的16.78億元增加近2億元，目前王品集團全台分店數已達350家，為創業以來新里程碑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

展望2025年，王品集團表示，看好餐飲市場前景，將持續深耕台灣，擴大市場影響力，2025全年總店數目標希望超越400家店。

儘管中國內需疲軟，王品集團旗下大陸事業群透過體質調整，已持穩表現，1月營收3.4億元，年減2.06%。（編輯：張均懋）1140207

王品
王品因應成本提升 西堤、陶板屋套餐漲30元調幅4.5%農曆9天連假帶旺內需 餐飲百貨業績報喜
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：