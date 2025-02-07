宏達電續布局VTuber產業 攜手文策院推動台流

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（中央社記者江明晏台北7日電）宏達電旗下娛樂平台BEATDAY今天宣布，攜手文化內容策進院（文策院）向市場徵件，由文策院提供資金、HTC提供平台資源，共同徵求虛擬內容上架，讓台灣VTuber創作內容影響力跨越國界、走向國際。

宏達電指出，旗下內容品牌VIVE ORIGINALS開創的娛樂平台BEATDAY，透過容積攝影、XR、動作捕捉、3D動畫等新科技，讓VTuber或藝人與粉絲進行互動，平台除了原創自製內容外，近年更提供一站式商務服務，包括完整第三方內容上架、商售票務系統、3D 6Dof（六自由度）即時動捕串流、社群互動系統，讓更多挑戰6Dof演出的VTuber跨越技術壁壘。

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VIVE ORIGINALS總經理劉思銘透露，全球虛擬偶像崛起，VTuber市場規模逐年攀升、擴張，有鑑於VTuber的3D化趨勢，宏達電與文策院攜手合作，開放VTuber內容上架BEATDAY平台，創造更多元虛擬偶像互動形式，盼促使台灣VTuber創作內容影響力跨越國界、走向國際。

宏達電表示，VIVE ORIGINALS將繼續布局VTuber產業，包含VTuber IP養成、新型態節目開發、VR演出等領域，2024年底VIVE ORIGINALS也獲文化部補助與文策院投資，將於今年推出全球首檔VTuber電視選秀節目，進軍VTuber藝人經紀；宏達電同時也將推出全球首檔VTuber VR音樂互動電影。（編輯：林家嫻）1140207