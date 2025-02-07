加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
交通部改善道路安全 路口停止線與行穿線距離擬增至2到3公尺
首頁 / 證券

受惠眾多遊戲改版 橘子1月營收9.1億元年增6%

2025/2/7 18:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北7日電）1月適逢春節及寒假，遊戲營運商橘子集團眾多遊戲進行改版活動，今天公告1月營收為新台幣9.1億元，年增6%；且相較去年同期營收仍加計子公司樂點公司，對比基期較高，還原樂點影響後為年增13%，去年5月出售樂點16%股權予網銀國際公司。

橘子集團今天表示，遊戲事業表現不俗，企業服務事業受惠客戶雲端業務續增，2大事業營收皆達雙位數年增。

橘子集團指出，今年1月適逢春節及寒假旺季，主力遊戲接力展開改版活動，提升玩家遊戲體驗，帶動橘子支付交易金額成長；購物橘子（原有閑購物）玩具品類及線上一番賞春節期間買氣也升溫。

另外，遊戲研發及營運商傳奇網路今天公布1月營收為1.13億元，年減23.35%，並公告1月自結損益，合併營業利益為2892萬元，稅前利益為2952萬元，每股稅前純益為0.44元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

傳奇網路表示，自主研發領域除了全面升級遊戲引擎，並推出多國語言版本，以及全新職業遊戲，且因成本率約為手遊一半，帶動營收提升，對毛利率也有正面影響，進而拉升稅前淨利率。2024年上市的端遊（電腦線上遊戲）以及手機遊戲皆穩定營運中。

傳奇網路指出，授權方面，傳奇網路攜手亦樹遊戲，授權推出手機遊戲「卡利茲傳說」，所發行的台港澳版與日本版，目前也穩定營運中。（編輯：林家嫻）1140207

#橘子集團
#傳奇網路
#橘子
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

107
更多編輯台推薦新聞：