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強化航太生產供應鏈 通琦企業砸逾3億台中建新廠

2025/2/7 19:36
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（中央社記者劉千綾台北7日電）投資台灣事務所今天通過4家中小企業擴大投資台灣，包含走遍天下食品、通琦企業、廣懋材料、郡隆工業。其中為強化航太塑膠零配件生產，通琦企業規劃投資逾新台幣3億元，在台中市烏日區蓋新廠，並導入數位化生產管理系統。

投資台灣事務所今天發布新聞稿表示，通琦企業深耕台中烏日40年，專精塑膠板材製造及大型外殼真空吸塑成型，為國內唯一通過AS9100航太品質系統認證的塑膠厚板真空成型廠，並躋身國內外航空巨頭供應鏈。

為強化航太塑膠零配件生產，通琦企業斥資逾3億元，於台中市烏日區興建新廠，將導入數位化生產管理系統（機聯網、MES），提升效率並降低成本。

此外，走遍天下食品專業生產及創新研發各式堅果類零食，包括花生、蠶豆、青豆與米菓等，以及高鐵與航空公司的交通運輸類點心。由於市場需求日益增加，走遍天下食品將投資逾7億元，於新北市瑞芳工業區啟動擴建計畫。

投資台灣事務所表示，廣懋材料深耕建築外牆與結構包覆系統，積極推動可回收的輕金屬構造與金屬複合材料，助力業界達成綠建築目標。為提升產業競爭力，廣懋材料投資逾6億元，於屏東科技產業園區設立新廠，以智慧化生產開創建材製造新標竿。

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郡隆工業以金屬表面塗裝工程為業，產品廣泛應用於3C電子、家電、運動、軍用及LED燈具等多元領域。為應對市場需求增長，郡隆工業斥資近4億元，在台中市大雅區設立新廠，導入全新自動化生產線，結合MES及ERP系統整合的SFC報工系統，實現數據化管理。

根據最新統計，投資台灣三大方案已吸引1652家企業，超過2兆5051億元投資，預估創造15萬9982個就業機會，後續尚有22家企業排隊待審。（編輯：林克倫）1140207

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