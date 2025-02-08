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機械公會：今年產值看增10% 川普新政間接影響待觀察

2025/2/8 15:39
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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）台灣機械工業同業公會今天預期，今年機械業整體產值可年成長5%至10%，台灣機械產品雖不會受到川普新政直接影響，但間接影響無法避免，後續影響程度仍待觀察。

展望今年台灣機械出口和產值表現，機械公會分析，國際政經情勢仍是影響台灣機械出口的關鍵因素，尤其美中競爭與美國總統川普（Donald Trump）上任政策影響。

不過公會指出，國際地緣政治衝突緩和，加上半導體產業與人工智慧（AI）應用技術擴大，有利台灣機械出口成長，預估今年機械整體出口小幅成長，整體產值預期年成長5%至10%。

公會分析，中東衝突逐漸緩和，加上川普上任後積極調停俄烏戰爭，戰後產業復甦商機，有利國際經濟景氣復甦。

但機械公會表示，川普新政影響正逐漸擴大，高關稅與美國製造優先下，全球製造基地與供應鏈勢必改變，若美國高關稅引發各國政府反制措施，將引發新一輪的貿易戰，影響未來全球景氣發展。

公會預期，台灣機械產品不會受到川普新政直接影響，但間接影響無法避免，後續影響程度仍待觀察。

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機械公會下午公布台灣機械1月出口值22.84億美元，較2024年同期減少6.7%，公會指出，1月受農曆春節工作天數減少影響，但國際對電子設備需求仍強，相關機械出口值年增8.8%。

從出口市場來看，公會分析，美國與中國大陸仍是台灣機械出口的前兩大市場，1月台灣對中國大陸機械出口下滑，主因農曆春節期間休假多工作日減少，出口美國市場較不受影響。（編輯：楊凱翔）1140208

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