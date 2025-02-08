華南銀提6大核心策略 拚獲利及永續經營雙目標

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（中央社記者羅元駿台北8日電）華南銀行總經理黃俊智今天指出，將透過6大核心策略，以賺盈餘、調結構為經營主軸，擴大整體獲利表現，盼華南銀達到獲利及永續經營雙重目標。

華南銀行今天舉辦全球經理人會議，以「以客為本、智慧分群、雙翅展翼、全面獲利」為主軸，聚焦未來經營策略，董事長陳芬蘭、副董事長林知延、黃俊智等人親自出席。

黃俊智透過新聞稿指出，提出6大核心策略。第1，以賺盈餘、調結構為經營主軸，拓展集團企業戶衍生商機，擴大整體獲利規模；第2，加強多元化收益來源，提升手續費收益占比，拓展高資產客群。

第3，掌握國內外金融市場脈動，靈活布局嚴控風險；第4以創新、敏捷、數據為核心，精進數位金融服務；第5為透過永續治理、金融服務、環境永續、社會共好、員工培育5大面向實踐永續經營目標。

第6則是落實企業遵法文化，踐行公平待客原則，精進金融友善措施。黃俊智表示，盼6大策略使華南銀行達到獲利及永續經營雙重目標。

華南金去年全年稅後淨利新台幣231.23億元，創歷史新高，年成長為6.9%，每股稅後盈餘（EPS）為1.68元。

陳芬蘭則指出，華南銀行應持續朝向4大願景目標邁進，包含靈活應變、具競爭力的韌性企業；照顧員工、勞資和諧；穩定成長、股東滿意的藍籌企業；以及善盡企業責任、與社會共好的永續企業。

陳芬蘭強調科技應用的重要性，並鼓勵所有經理人積極學習新知，將科技融入日常工作，不僅優化作業流程，更要提升客戶體驗，以增強競爭力，避免在內部競爭中落後。

她以「桶箍」比喻經理人的角色，提醒適度拿捏管理方式，以凝聚團隊共識、發揮最大效能。

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陳芬蘭說，面對新的一年，市場環境仍充滿不確定性，即使手中的牌並非最優，仍有機會勝出。她以中華棒球隊去年11月勇奪世界12強冠軍為例，勉勵同事秉持不服輸、不放棄的精神。

林知延則指出，人工智慧（AI）時代已經展開，企業與個人必須不斷學習與進步，以滿足客戶需求。經理人更應將競爭對手視為學習對象，從挑戰中成長。（編輯：張均懋）1140208