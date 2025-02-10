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財政部上修113年總稅收 超出預算數5283億元創新高
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富邦媒1月營收創同期次高 網家年減17.5%

2025/2/10 18:41
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（中央社記者何秀玲台北10日電）電商龍頭富邦媒今天公布1月營收約新台幣91.5億元，罕見出現年減5.35%，不過仍創歷年同期次高。富邦媒向中央社記者表示，春節長假長達9天，大多消費者選擇出國旅行，或將消費移轉至實體消費，且落點較早造成基期不同，在營收表現上有所差異。

富邦媒表示，雖然假期因素帶來短期波動，去年起開始拓展多元零售模式，涵蓋購物網、電視購物、商城模式「mo店+」、數位廣告與直播等業務，並將持續優化供應鏈與數據導向，這些新業務正逐步發酵，有望帶來長期成長動能。

富邦媒指出，受惠於農曆春節採購潮，1月年節相關商品需求大幅提升，其中，黃金相關商品受國際金價攀升與春節送禮需求帶動，單月銷售成長近2成，小金豆、小金條等高變現力商品深受小資族與上班族青睞，成為避險與抗通膨的熱門選擇。

富邦媒也提到，數位娛樂需求因長假效應推升，點數儲值、電子書等數位內容業績年增3成，尤其2024年底上市電子書閱讀器後，銷售表現亮眼。

另外，網家1月營收為28.97億元，年減17.5%。

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電商集團美而快1月營收2.97億元，年增16.92%，創下歷年同期新高。美而快表示，2023年下半年拓展實體通路事業，擴大投資餐飲等生活休閒業務，並以OMO線上線下導流的商業模式推出複合式商場，拓展實體零售版圖，包含品牌服飾、熱門餐飲、美學空間等多元化服務內容。

美而快表示，目前實體店總數已累積至10間，在網紅經濟效益及實體店體驗經濟的相乘效益發揮，以及農曆春節實體業績成長，品牌推出跨界聯名商品，提高銷售業績，挹注1月營收成長。（編輯：張均懋）1140210

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