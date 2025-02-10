統一受惠本業與統一超貢獻 1月營收創同期新高

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（中央社記者何秀玲台北10日電）食品龍頭統一今天公布1月營收新台幣657.55億元，年增12.08%，創歷年同期新高。統一向中央社記者表示，1月營收受惠於食品本業、轉投資小金雞統一超、統一中控和統一實等事業皆有成長所致。

其中，統一超1月營收為305.73億元，年增9.61%，創單月新高，為單月營收首度突破300億元。

統一超表示，1月適逢農曆春節，有返鄉出遊、冷氣團低溫等消費需求，持續開發話題商品，並以全店行銷活動和創新店型，提供交通轉運據點購物服務，提升整體來客及業績成長，更串連線上線下銷售渠道，使超商本業營收成長強勁。

店數方面，統一超表示，台灣7-11門市目前逾7100家，加上自動販賣機母子店據點合計超過8200家；統一超轉投資事業方面，菲律賓7-11、康是美、星巴克、統一精工營運均向上，挹注整體營收成長。

展望2月，統一超表示，台灣7-11掌握年後開工開學、補班、元宵節、情人節、228假期等節慶節令商機、月底棒球賽事熱潮，有望衝刺營運向上。

馬口鐵廠統一實1月受惠鐵產品和飲料包裝產品持續向上，1月營收38.17億元，年增12.41%。

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全家今天公告1月營收88.67億元，年增6.33%，創歷年同期新高。全家表示，1月動能之一為店數成長，截至今年1月31日止，全家總店舖數達4312家，較去年同期4221家淨增加91家。

全家表示，1月掌握農曆春節商機、溫降抗寒所推出多元商組及主題聯促活動奏效，以及過年年假效應，促動鮮食、一般商品業績成長。（編輯：張均懋）1140210