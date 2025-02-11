房仲：開價下修待售屋案件 台中市891件為六都最多

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（中央社記者何秀玲台北11日電）台灣房屋統計內部整體待售物件，發現目前全台共有3431間待售房屋的開價下修，降價物件平均降幅約8.2%，六都中以台中市調降開價的案件最多，達891件，占全台26%，開價平均降幅為7.7%，雖然台中市調降開價件數多，但降幅並非最大，降幅較大落在台南市的8.7%。

台灣房屋今天發出新聞稿，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，六都中以台中市開價下修案件最多，因近年台中新興重劃區開發熱絡，整體供給量相對豐富，景氣收斂下，釋出讓利案件也相對多；但重劃區的社區多半屋況新穎，且屋主取得成本相對高，對價格較有堅持，因此台中平均降幅7.7%，僅略高於降價案最少的台北市。

開價下修案件第2多為桃園市，為687件，占全台20%，開價平均降幅8.6%；第3多為新北市，為675件，占全台19.7%，開價平均降幅8%。

若單看開價平均降幅，六都中降幅最大為台南市8.7%，讓利程度為六都最鮮明。陳定中解釋，因台南房價在六都中相對低，即使降價金額不多，在增減幅上也會因基期低而放大。

台北市調降開價案件僅202件、為六都最少，顯示央行祭出去年第7波信用管制後，精華蛋黃區的價格鬆動程度相對輕微。

陳定中表示，台北市因土地開發飽和，住宅市場待售量體本就不多，長期供不應求，且台北市建設多、機能強，價格支撐性高，所以降價物件量有限，讓利力道也相對輕，因此台北市開價調降幅度僅7.2%。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年央行打炒房，房市在銷售速度放緩下，部分屋主心態略有軟化，使降價物件增加，對於今年想撿便宜的民眾而言，正好是可伺機而動的機會點。

不過除了比價格之外，她也提醒，首購族應先避開機能未到的蛋殼區；再來若入手降價老屋，須同時評估裝修成本和市場行情，才有機會挑到好房。（編輯：潘羿菁）1140211