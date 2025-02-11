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聚陽營收連4年成長 周心鵬：訂單滿到第2季全年續旺

2025/2/11 15:08（2/11 15:45 更新）
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（中央社記者曾仁凱台北11日電）成衣大廠聚陽去年營收新台幣355.23億元，年增9.44%，為連續第4年成長。聚陽執行長周心鵬展望2025年，他表示去年底美國年終購物季（Holiday season）的客戶銷售狀況不錯，目前訂單能見度已經可以看到年中，上半年成長動能強，對於今年營運看法「正面樂觀」。

聚陽今天舉行媒體聚會，周心鵬表示，今年成衣市場延續去年的復甦態勢，消費動能維持，目前為止，聚陽到第2季的訂單都已經確認，可望維持成長。

不過周心鵬也坦承，今年最大不確定因素就是美國總統川普，其政策會牽動客戶的供應鏈布局、製造板塊的移動，而且要觀察通膨動態，會不會影響到消費信心。周心鵬指出，很多客戶都在觀望川普的政策方向，希望壓到最後才下單，下半年接單還要再觀察，但整體而言，對今年營運正面樂觀看待。

聚陽董事長周理平指出，面對川普可能的關稅戰，聚陽有所準備，近期積極布局近岸生產，包括在中美洲的瓜地馬拉與代工廠合作，並且在薩爾瓦多設廠，已經開始投產，可就近供應美國需求。至於最近川普發起關稅戰的墨西哥、加拿大，聚陽在當地沒有據點。

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聚陽持續全球擴張，除了上述的薩爾瓦多廠，聚陽目前兩大生產基地印尼廠和越南廠，今年都有擴產計畫進行中，包括南、北越兩個廠區都會擴增產能，另外印尼廠也會有兩棟新廠，分別供應美系及日系客戶。另外聚陽也前進孟加拉設廠，預計今年下半年投產，目標2至3年後，產能比重能拉升到5%。

周理平分析，川普關稅戰其實從第1任期就已經開始，分散供應鏈成為大勢所趨，由於聚陽超前部署，在全球有多個生產據點，可靈活調度滿足客戶需求，因此獲得不少轉單，他認為整體來看，關稅戰對於聚陽的影響是機會大於挑戰。（編輯：楊凱翔）1140211

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