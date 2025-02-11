精測去年第4季賺近一股本 全年擬配息7.8元

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）測試介面廠中華精測今天公布2024年稅後淨利新台幣5.1億元，大幅年增14.6倍，每股基本純益15.55元，其中去年第4季獲利3.22億元，季增2倍、年增17倍，創單季新高，單季獲利近一個股本。

精測預計5月29日舉行股東會，將討論每股配發7.8元股利案，盈餘配發率約50.16%。

精測今天下午公布2024年合併財報，合併營收36.05億元，年成長24.97%，合併毛利率53.46%，年增5.23個百分點，合併營業利益4.89億元，較去年轉正，營益率13.56%，稅後獲利約5.1億元，大幅年增14.6倍，每股稅後純益15.55元。

其中精測去年第4季營收12.89億元，季增40.6%，年增66.9%，創單季新高；單季毛利率55.72%，創單季次高，營益率27.41%，是3年來單季高點，單季獲利3.22億元，季增2倍、年增17倍，創單季新高，單季獲利接近一個股本，去年第4季每股純益9.83元。

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精測指出，去年第4季營收和獲利創高，主要受惠產品組合優化、營運費用控管有成；去年第4季整體受惠產業復甦，高效能運算（HPC）測試板及手機應用處理器（AP）探針卡訂單暢旺。

展望2025年，精測指出，人工智慧（AI）應用引領HPC、智慧型手機以及車用等高階晶片測試需求增溫，精測持續在智慧型手機次世代晶片、HPC晶片測試介面領域，推出多款新探針卡以及新型高速測試板。（編輯：張均懋）1140211