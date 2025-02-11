瀚宇博認購嘉聯益現增 持股比例升至27.64%
2025/2/11 19:25
（中央社記者江明晏台北11日電）PCB大廠瀚宇博今天重訊宣布，參與認購轉投資公司、軟板廠嘉聯益現增案，預估斥資新台幣逾3.7億元，認購完成後對其持股比例將從約25%升高至27.64%。
瀚宇博今天召開重大訊息說明會，財務長簡佩琪宣布，瀚宇博原本持有嘉聯益25.14%股權，嘉聯益董事會通過辦理現金增資5.88億元，共計發行普通股4200萬股、每股發行價格為14元。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
瀚宇博說明，今天董事會決議通過，以長期投資為目的，助嘉聯益現金增資案順利完成，進而使瀚宇博依權益法認列的關聯企業損益獲得改善與正向助益。
瀚宇博表示，除依原持股比例認購嘉聯益新股約847萬股、認購金額約1.18億元外，並擔任參與此現金增資案的特定人，取得股份1803萬2313股，認購金額約2億5245萬元，取得後，累積持有嘉聯益股份約為1億7641萬股，直接持股比率約27.64%。（編輯：林家嫻）1140211
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。