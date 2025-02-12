工研院開發3D焊接AI機器人 效率達12倍

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（中央社記者張建中新竹12日電）工研院今天宣布，成功開發3D智能焊接AI機器人，可應用於2公分以下的薄板至8公分以下的厚板，焊接成功率達99%，焊接時間可以自6小時縮短至30分鐘，效率為原本的12倍。

工研院發布新聞稿，智慧感測與系統科技中心組長陳柏戎表示，現有的協作型焊接機器人僅能針對厚度2公分以下的薄板進行單道焊接，且每一次焊接都需要人工編寫路徑，效率不彰；厚度2公分以上的厚板多道焊接，仍需要仰賴專業的焊接人員，無法自動化。

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陳柏戎指出，工研院在蒐集資深焊工的專業知識與經驗後，訓練、建置AI決策模型，搭配3D視覺感測器，能精準地感測焊道的3D形貌，再即時透過AI自動修正路徑、引導機械手臂完成自動化焊接，自2公分以下的薄板至8公分以下的厚板都能應用。

工研院指出，3D智能焊接AI機器人已導入國內鋼鐵廠的生產線，進行技術驗證，產線AI化後，將可協助產業從重工業跨入電力工業與機械設備，未來有機會進一步擴及汽車、航太、運輸和建築等產業焊接應用，開創市場商機。（編輯：楊蘭軒）1140212