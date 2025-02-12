漢翔與船舶中心海空結盟 胡開宏：深耕國造

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（中央社記者江明晏台北12日電）漢翔今天宣布與船舶中心「海空結盟」，漢翔董事長胡開宏表示，透過雙方核心能量互補，加速產業升級，為國防自主目標打造堅實基礎，也提升台灣航運產業、機械工程國際能見度，並爭取更多商機。

漢翔今天發布新聞稿指出，漢翔深耕航空與飛行事業，與聚焦造船與海洋工程的船舶中心攜手「海空結盟」，由漢翔總經理馬萬鈞與船舶中心執行長周顯光共同簽署合作協議，胡開宏與船舶中心董事長邱逢琛擔任見證人。

漢翔指出，雙方將標的放在擴大研發、設計、製造、測試、維修等業務，從裝備到系統都是合作範疇，按照各自專業領域進行技術互補，促進產業能量提升，有助於未來新業務拓展。

船舶中心為經濟部、國防部以及交通部共同成立的公設研究機構，全名為「財團法人船舶暨海洋產業研發中心」，主要任務為提升國內造船工業水準，目前承接多項國防船艦系統整合計畫，並將發展水下無人載具。漢翔表示，此與漢翔多年來服務國家、打造MIT品牌的理念不謀而合。

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胡開宏表示，造機與造船都源自機械工程，並與流體力學、結構設計、材料製程、系統整合等多門學問息息相關，可謂異曲同工，更重要的是，雙方都積極響應國家政策，為奠定國防基石而努力。

胡開宏表示，漢翔與船舶中心的合作，是航空與船舶產業強強聯手的一大步，為國防自主目標打造堅實基礎，透過雙方核心能量的互補，加速產業升級，提升台灣航運產業及機械工程在國際上的能見度，並爭取更多商機。（編輯：林家嫻）1140212