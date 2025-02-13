中鋼3月內銷盤價開平高盤 考量美貿易政策具不確定性

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（中央社記者何秀玲台北13日電）中鋼今天開出3月盤價，僅熱軋鋼捲（軋延料）每公噸上調300元之外，其餘鋼品皆為平盤。中鋼指出，全球製造業需求處於緩步復甦階段，加上美國總統川普的貿易政策具高度不確定性，考量美國關稅新政對各產業影響不同，3月產品以平高盤開出。

鋼鐵市場方面，中鋼表示，雖因淡季與農曆春節長假影響，終端需求放緩，但台灣12月工業生產指數仍創新高，連續10個月正成長，顯示內需穩健。鐵礦砂與煤礦價格持平在每公噸100至110美元與185至195美元水準。

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中國大陸工信部發布2025年版「鋼鐵行業規範條件」，鼓勵企業向高附加值、低碳化、智能化方向轉型，加速淘汰落後產能，有助鋼鐵供需趨向平衡，支撐後市鋼需。春節後熱軋期、現貨與出口報價持穩，中國龍頭鋼廠寶鋼3月平板類產品調漲每公噸人民幣100元。

中鋼指出，美國鋼價近期已現走強之勢，加以川普對加拿大、墨西哥、日本、韓國、歐盟、巴西等國家取消232鋼鋁關稅豁免，回到齊頭式25%關稅，帶動美國新一波鋼價漲勢，鋼市前景持穩。（編輯：張均懋）1140213