台股震盪整理回測10日線 台積電下挫鋼鐵走揚

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美國總統川普再點名台灣搶走美國晶片生意，牽動台積電今天盤中股價走跌，台股區間震盪橫向整理，盤中下跌逾百點，回測10日均線約23200點支撐，鋼鐵類股指數勁揚3%。

法人表示，川普是否對台灣晶片課關稅、美國是否推動台積電與英特爾（Intel）合資，牽動大盤短線走勢。

權王台積電盤中跌25元，跌幅2.29%，市值蒸發新台幣6483億元，鴻海、台達電盤中小跌，聯發科小漲，日月光投控逆勢勁揚近1%。人工智慧（AI）伺服器概念股廣達小漲，緯創和緯穎小跌。股價超過千元的高價股盤中漲跌互見，維持「十六千金」。

10時42分左右，加權指數為23269點，下跌130點，跌幅0.55%，成交值約新台幣2042.23億元。電子股跌1.2%，金融小跌0.07%，鋼鐵上漲3.4%，中小型股為主的櫃買OTC指數盤中走揚0.4%。

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摩爾投顧分析師林漢偉指出，川普指台灣搶走美國晶片生意，牽動台積電今天盤中股價走跌，不過櫃買OTC指數相對有撐、站穩季線，代表部分資金轉向中小型股，加權指數盤中走勢箱型區間整理，下跌帶量，可能有部分逢高調節賣壓。

展望台股後市，林漢偉表示，今天到下週台股觀察重點，鎖定川普是否對台灣半導體晶片課徵關稅、以及美國是否推動台積電與英特爾合資兩大議題，攸關大盤和電子權值股短線走勢。（編輯：楊蘭軒）1140214