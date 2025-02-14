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台股跌246.80點

2025/2/14 13:51
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（中央社台北14日電）台北股市今天開低走低，收盤跌246.80點，為23152.61點，跌幅1.05%，成交金額新台幣3983.39億元。

加權指數開盤為23198.39點，盤中最高23276.24點，最低23142.95點；不含金融股指數20183.13點，跌234.67點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.74%、食品股漲0.24%、塑化股漲1.17%、紡織股漲0.15%、機電股跌1.55%、造紙股漲0.60%、營建股漲0.46%、金融股跌0.26%。

委買張數2201萬5008張，委賣張數1279萬1064張，成交張數747萬9824張。

收盤時上漲527家，下跌421家，持平109家。

成交量前5名個股為中鋼、華邦電、華新、南亞科、中鴻。

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漲幅前5名個股為新鋼、泰鼎-KY、華新、華安、新日興。

跌幅前5名個股為華冠、翔耀、立隆電、嘉聯益、LINEPAY。1140214

#中鴻
#中鋼
#南亞科
#台北股市
#華邦電
#華新
#金融股
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