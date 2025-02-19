AI與半導體雙引擎 貿聯-KY樂觀看今年營運挑戰新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北19日電）連接線束大廠貿聯-KY2024年營收小幅成長，獲利則大躍進。展望2025年，貿聯董事長梁華哲今天表示，AI帶動HPC（高效能運算）業務持續快速成長，加上半導體設備相關布局到位，樂觀看待公司今年營運有望挑戰歷年新高。

貿聯今天舉行媒體交流會，面對記者問及2025年展望，梁華哲表示：往年都說審慎樂觀，今年把審慎拿掉，營運就是「樂觀」。

梁華哲分析，貿聯2024年受惠HPC與SPE（半導體設備）領域的穩健需求，產品組合持續優化，推動獲利提升。

貿聯2024年全年營收新台幣540.78億元，年增6.24%；前3季稅後純益28.4億元，比2023年大幅成長56.9%，每股純益16.88元，前3季已超越2023全年獲利。

梁華哲指出，受惠AI帶動，HPC產業相關營收已成為貿聯集團最大獲利來源，貿聯更成為輝達（NVIDIA）直接合作夥伴，包括GB200大電源連接器與Busbar（匯流排），以及Rack（機櫃）的電源線纜與匯流排等產品，均被列為輝達RVL（推薦供應商）。

透過 Google News 追蹤中央社

半導體設備方面，貿聯除了先前收購新加坡商Speedy，以及美國加州總部外，2024年底完成收購斯洛伐克商EASYS s.r.o.，擴增貿聯在歐洲的產能，加上台南廠也取得相關客戶認證，貿聯在半導體設備領域的相關布局已涵蓋歐美亞3大洲。

至於面對美國總統川普關稅戰，貿聯總經理鄧劍華今天表示，目前貿聯在19個國家設有營運據點，總共有34個生產基地，包括在美國德州、加州、底特律都有據點，多元布局可以因應關稅風險。（編輯：楊蘭軒）1140219