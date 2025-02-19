金融科技聯盟下設4工作圈 4金控擔任召集人推動

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（中央社記者羅元駿台北19日電）金管會提倡由金融同業以團體戰方式整合資源，今天正式成立「金融科技產業聯盟」，聯盟下設4個工作圈，分別由中信金、玉山金、凱基金和國泰金擔任召集人。

金管會主委彭金隆、創新處長胡則華、金融總會理事長董瑞斌以及中信金、國泰金、凱基金、玉山金4家金控代表今天出席金融科技產業聯盟啟動典禮。聯盟下設有金融科技應用研發、數位金融實務規範建議、金融科技投資交流以及異業生態共創4個工作圈。

擔任金融科技應用研發召集人的中信金指出，成立後運作任務包含主題科技研發、研發成果共享機制以及金融科技發展藍圖。其中，2025年最主要重點為防詐科技的研發，將與財金公司合作，分析詐騙樣態、串聯自行與他行金流，推動跨行即時風險通報機制，將於今年分階段上線。

中信金進一步說明，將透過聯合學習納入同業及跨業行為樣態，協助各行強化警示模型；除了防詐主題外，目前也探索金融大語言模型、中小和微型企業科技金融創新等主題。

數位金融實務規範建議工作圈由玉山金擔任召集人。玉山金指出，首先將規畫建立「金融無塵室」，讓未來跨機構合作案能確保金融資料應用的安全與合規性，並以警示帳戶聯防為要務，與聯盟其他工作圈跨金融機構防詐。

玉山金說明，未來預計設立防詐主題實驗室，透過分析跨金融機構資料，提升對詐騙和洗錢的防範能力。另一重點則是建立「可程式化的AI治理制度」，將參考國外範例並建立國內標準，盼實現AI治理的自動化與透明化。

凱基金則擔任金融科技投資交流工作圈召集人，凱基金表示，成立的「創新科技母基金」是透過投資解決金融科技新創企業的資金需求，而母基金目標募集新台幣60億至75億元，若搭配國發會基金投資，預計規模達100億元。

凱基金指出，母基金以控制投資風險、增加投資勝率與迅速行程群聚為營運模式重點，並規畫分配至少40%的資金在台灣創投市場，以及投資可應用於台灣市場的創投，海外投資則聚焦拓展全球市場與國際合作。

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異業生態共創工作圈召集人的國泰金指出，工作圈首要目標是促進異業間結盟，例如醫療、電信、零售等數據密集、與消費者相關的領域。同時，鼓勵金融業將專利技術授權，促進異業與金融同業間簽署MOU，未來應用在多元產業及不同服務場景中。

國泰金表示，初步提案構想包含聯合學習技術授權案、金融與醫療無縫連結智能方案和數位金融護照案，盼透過此工作圈跨越產業藩籬、建立生態圈。（編輯：張均懋）1140219