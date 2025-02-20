全球景氣未明 德商信心調查：過半仍看好台灣經濟

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（中央社記者曾智怡台北20日電）全球經濟前景未明，德國經濟辦事處今天發布「2024/2025年德國商業信心調查報告」指出，儘管整體商業滿意度降至近5年來最低點，仍有51.6%的企業預期今年台灣經濟將進一步改善，比率較去年成長，顯見台灣市場仍具吸引力。

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺（Eva Langerbeck）表示，最新調查報告顯示，德國企業在2024年的表現有所改善，未來展望樂觀，許多企業計劃進一步投資台灣並對成長前景充滿信心；隨著市場需求回升，企業業績穩步增長，顯示台灣仍是德國企業重要的亞洲市場。

不過，蘭依樺指出，德國企業在標案程序、能源供應與進口限制等方面仍面臨挑戰，若能有效改善，將有助於吸引更多德商深耕台灣。

經濟部投資促進司司長張銘斌致詞表示，部分調查結果數據較前1年佳，顯見台灣經濟表現，這也是因有德商參與其中，尤其在半導體、汽車等產業。他也提到，德商對能源供應表達關切，經濟部會攜回意見研究改善。

美國總統川普重返白宮，揮舞關稅大刀，並將半導體產業為重點對象，張銘斌談及，台德貿易關係緊密，賴總統近日也提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」， 台德作為夥伴應一起面對挑戰。

根據調查結果，受訪在台德商最關注的挑戰，主要集中在台灣的經濟成長（63.2%）、全球的經濟成長（59.3%）以及兩岸關係（55.8%）。

能源供應方面，報告指出，57.9%的企業擔憂未來能源供應的穩定性，並建議透過分散能源來源、建立強韌的備用系統及增加對再生能源的投資來降低風險。48.4%的企業呼籲政府加強能源供應與電網的韌性，以確保未來商業活動的穩定發展。

調查報告也顯示，2024年願意在未來2年內投資台灣的德商比例為39.6%，較前一年的歷史高點（近50%）下降，趨於正常水準。同時，選擇不投資的企業比率首次超過投資企業（41.7%），為2017年以來首見。影響投資意願的主要因素包括市場前景低迷、全球經濟不確定性及政治風險。

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儘管面臨挑戰，調查指出，51.6%的企業預期2025年台灣經濟將進一步改善，較去年成長5.7個百分點；62.4%的企業預期本地業務在2025年將有所擴張，1/3的企業則計劃擴增員工人數，反映出台灣的市場環境仍具吸引力。

該調查於2024年11月13日至12月20日進行，在260名符合資格受訪者中，回覆率約37%。（編輯：張若瑤）1140220