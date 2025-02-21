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電子與重電強勢 台股收漲242點站上23700點

2025/2/21 14:18
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（中央社記者吳家豪台北21日電）台股今天開高反彈，權值股台積電回神，帶動電子類股表現，部分資金轉進重電和記憶體族群，加權指數漲勢擴大，突破23700點，終場收在23730.25點，上漲242.79點，漲幅1.03%，成交值新台幣3911.35億元；台股本週上漲577.64點，週線翻紅。

電子類股指數今天終場上漲1.15%，成交比重約60.07%；金融類股漲0.51%。傳產族群以營建、塑膠類股表現較佳，分別收漲1.46%、1.32%。

電子權值股走揚，台積電終場收1095元，漲幅1.39%；鴻海收在183元，漲幅0.55%；聯發科收1510元，上揚0.67%。

美國總統川普新設「國家能源主導委員會」，協助滿足美國發展人工智慧（AI）的龐大電力需求，重電能源類股有望受惠，亞力終場勁揚6.94%，收115.5元；華城上漲1.93%，收635元；東元上揚1.47%，收在55.3元。

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記憶體產業受供需變化影響，傳出多家DRAM大廠將停產DDR4記憶體，帶動相關族群走勢，南亞科開低走高，終場大漲6.83%，收在41.45元；創見漲1.35%，收90.2元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰對中央社記者表示，今天台積電拉抬電子股轉強，但觀察電子成交比重，尚未出現多頭信心重振的跡象；下週輝達預計公布財報，對股市會有比較大的影響，短線台股仍有震盪的可能性。（編輯：楊蘭軒）1140221

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