TASA：台灣捷克產業互補 雙方有意促太空交流合作

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（中央社記者張璦台北21日電）國家太空中心（TASA）近日組成太空產業交流團前往捷克布拉格，TASA指出，兩國產業具備互補性，也皆有意願進一步針對地球觀測資料，以及太空科學研究進行交流。同時，捷克官員亦表態，台灣是捷方建立太空國際合作的首要對象之一。

TASA與台灣太空產業發展協會（TSIDA），受捷克政府邀請，與捷克駐台經濟文化辦事處（CECO）合作，17日起率台灣7家太空產業代表與1位中研院研究人員，組成台捷太空產業交流團，前往捷克布拉格與當地太空組織交流。透過一連5天參訪太空相關企業的行程及產業媒合會，促進雙方深度交流。

TASA今天透過新聞稿轉述，率團出訪的TASA副主任朱崇惠在首日媒合會上表示，台灣與捷克在太空發展上有許多相似之處，兩國產業也具備互補性，能教學相長。先前捷克官員多次訪台，已建立台捷友好情誼，因此這次TASA與TSIDA應邀號召台灣太空產業優秀夥伴回訪捷克，希望雙方對彼此有更進一步的認識。

捷克交通部太空活動部門主任史瓦巴（Ondřej Šváb）指出，捷克的當前的國家太空發展為2020年至2025年，今年是本期計畫最後一年，也標示著全新階段的開始。下期計畫，捷克將完備太空量能、提升捷克在國際太空領域的能見度。史瓦巴強調，與捷克有深厚情誼的台灣，便是捷克建立太空國際合作的首要對象之一。

TASA指出，台捷太空交流團5天行程，除參訪捷克航太研究中心（VZLU），也拜訪捷克航太相關產業，包含特殊光學與光電系統研究中心Toptec、光電解決方案供應商Crytur、捷克科學院天文研究所、雷射研究中心HiLASE、衛星元件製造商SAB Aerospace、衛星線束製造商GL Electronic、電子測量儀器商BS Sensors、複合材料商5M，衛星解決方案供應商TRL Space、測試服務商Frentech Aerospace等。

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TASA提到，交流團團員普遍對捷克活躍的太空產業感到驚艷，由於許多公司參與過歐洲太空總署（ESA）的太空計畫，他們的產品及服務皆取得飛行履歷。此外，團員們對於捷克利用水下封閉艙Hydronaut訓練太空人也印象深刻。

TASA強調，台捷皆有意願未來進一步針對地球觀測資料及太空科學研究進行交流，可望深化兩國官方友好關係，也期望透過產業論壇及產業參訪，為雙方產業界合作奠定基礎。（編輯：張若瑤）1140221