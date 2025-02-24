榮田2/25每股45元上櫃 擴印度市場看好航太氫能

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）工具機廠榮田精機將於25日以承銷價新台幣45元掛牌上櫃，總經理陳政鈞今天下午表示，榮田今年積極擴展印度市場，預期印度業績比重提高，今年在航太、氫能、軌道交通等應用成長可期，預估今年整體業績可小幅成長。

榮田下午舉行上櫃前交流會，展望今年營運，陳政鈞指出，今年榮田在航太、風電及氫能等綠能類，以及軌道交通類等應用成長可期，目前員工持續加班趕工。

榮田預期，今年第1季業績可較去年同期成長，全年業績獲利目標較去年小幅成長。

其中在航太類，陳政鈞指出，榮田今年受惠美國廠新訂單挹注，取得航太引擎第一階（Tier 1）供應商訂單。

在綠能類，陳政鈞表示，全球多國大力推動離岸風電，進一步帶動風機系統、水下基礎及相關零組件需求，在風機系統製造過程中，車床、加工中心機、銑床等設備成為關鍵工具，也為工具機產業創造市場商機，帶動大型設備出貨。

其中在氫能布局，陳政鈞指出，已開發一系列智能化設備，取得歐洲氫能源廠商訂單，榮田也深耕氫能源自動化產線，與歐洲廠商共同布局氫電解槽產線。

榮田說明，車床產品可用於建置氫能源運輸系統中的高壓儲氫槽、電解槽與馬達，應用在火車、巴士等交通工具。歐洲客戶訂單主要用於建造高壓儲氫槽、製氫電解槽關鍵零件，配合建置進度規劃，已在2023年陸續出貨。

在全球市場布局，陳政鈞表示，全球航太、風電產業前景看好，除了在既有台灣與中國市場穩定基礎外，榮田也積極擴展包括美國、印度、墨西哥、法國及東南亞等潛力市場，今年榮田在印度市場成長可期。

陳政鈞預估，今年印度市場占比將大幅提升至30%，美國占比將提升至10%，考量美國加徵關稅、部分中國中外合資廠將產能分配至其他國家等因素。對於美國可能對墨西哥加徵關稅變數，陳政鈞指出，墨西哥當地多屬於高階客戶，客戶有因應策略，關稅因素目前對榮田影響相當小。

在新產能布局，榮田指出，2024年12月28日動土增建的新廠，預計2026年完工投入量產，屆時產能可增加30%。

根據資料，榮田主要生產電腦數控立式車床、電腦數控立式車銑複合加工機等工具機整機，應用領域包括航太、風電、軌道交通、汽車工業及半導體領域等。

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從市場來看，2024年中國占榮田整體業績比重58%，主要客戶多是中外合資廠，法國占比8%、印度和美國各占6%、土耳其占比5%。從應用來看，能源工業占榮田2024年業績比重29%，航太占比25%、金屬加工占比19%、鑄造占比5%。

榮田2024年自結營收14.56億元，年增8.12%。去年前3季毛利率23.05%、營業利益率9.8%，稅後獲利約1.26億元，年增約17%，每股純益3.65元。（編輯：林家嫻）1140224