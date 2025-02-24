公開資訊觀測站優化網站正式上線 新增5大功能

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（中央社記者曾仁凱台北24日電）國內上市櫃公司及興櫃、公發公司的重要資訊揭露平台「公開資訊觀測站」，14年來首度大改版。證交所今天宣布，公開資訊觀測站優化網站正式上線，提供常用功能區塊、對照索引等5大新功能，盼讓投資人有更優質體驗。

證交所表示，原本的公開資訊觀測站自2010年上線以來，隨著台灣證券市場業務持續擴展，網站入口網頁功能選單繁雜，網頁設計擁擠，資料查找不易；且由於不支援響應式網頁設計（RWD），讓行動裝置使用者無法取得最佳瀏覽畫面。

為全面提升投資人使用體驗，證交所啟動公開資訊觀測站優化專案，去年10月先開放試用，經過數個月的使用者體驗後，24日正式完成公開資訊觀測站網址調整上線作業。

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證交所介紹，全新改版的公開資訊觀測站（MOPS）優化網站功能，提供全新網頁入口設計、重新架構功能選單、增設常用功能區塊、響應式網頁設計、功能對照索引等5大亮點。新採用直觀的UI（使用者介面）/UX（使用者體驗）設計，改善閱讀舒適度，使用功能選單分類清楚，查找資料時更為省時、便利。

證交所提醒，優化網站正式以https://mops.twse.com.tw網址提供服務。另為減少網址轉換對使用者操作使用影響，原公開資訊觀測站也以https://mopsov.twse.com.tw網址，繼續提供投資大眾使用。（編輯：林克倫）1140224