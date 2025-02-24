台銀：若川普新政續釀市場不安 金價挑戰2980美元

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（中央社記者張璦台北24日電）市場憂心川普新政恐再掀全球貿易戰，加上俄烏停火對談不確定性，避險買盤驅動國際金價於上週創新高。台銀貴金屬部指出，若川普關稅政策持續造成市場不安，金價有望再創新高、挑戰每盎司2980美元，但如果獲利了結賣壓出籠，不排除回測至約2870美元，尋求支撐。

台灣銀行貴金屬部今天發布國際金市週報指出，上週受到美國總統川普（Donald Trump）發起全球關稅貿易戰帶來的不確定性，以及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）重申不承認沒有烏克蘭參與而達成的任何協議，使美俄展開的俄烏停火會談仍有變數影響，避險資金持續流入金市，帶動金價上漲至2937美元。

台銀貴金屬部分析，隨後川普宣布下一步將對進口汽車、晶片、藥物徵收25%關稅，使金價續漲，同時，市場仍憂慮關稅問題，且歐盟及烏克蘭皆不認同美俄逕行私自協商，資金持續湧入金市，推升金價漲至2954.69美元的歷史新高價位；但隨後受獲利了結賣壓出籠等因素影響，金價再度拉回至2935美元附近，全週呈震盪上漲走勢。

展望後市，台銀貴金屬部表示，受川普發起的貿易戰，以及美俄針對俄烏所展開的和談仍有變數等影響，避險資金持續流入金市，激勵金價創新高，隨後雖遇獲利了結賣壓，但就技術線型來看，短中長期均線仍呈多頭排列，若川普的關稅政策持續造成市場不安，金價有機會再往上突破歷史新高，挑戰2980美元。

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台銀貴金屬部指出，然而，金價近期漲幅已大，且美國聯準會（Fed）會議紀要顯示需進一步看到通膨降溫才會降息，若獲利了結賣壓出籠，金價無法站穩於2900美元整數關卡之上，不排除往下回測至20日均線、約2870美元，尋求支撐。

此外，台銀貴金屬部引述瑞士銀行（UBS）報告指出，2025年初至今僅6週時間，黃金市場就出現劇烈波動，並再度創下歷史新高，在UBS對市場狀況進行最新評估後，決定調升金價目標價預測，預期高點可能落在2025年下半年，有機會往上突破每盎司3200美元高位，隨後價格將逐步回落，並在未來幾年維持於高檔價位。（編輯：林家嫻）1140224