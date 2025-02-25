華碩施崇棠親征GTC大會 旗下AI伺服器方案3月出貨

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（中央社記者吳家豪台北25日電）輝達（NVIDIA）GTC技術大會預計3月17日至21日在美國聖荷西舉行，入列次高等級「鑽石級」贊助商的電腦品牌廠華碩將由董事長施崇棠率隊親征；華碩今天也宣布旗下搭載輝達GB200 NVL72晶片的ASUS AI POD伺服器解決方案將於3月量產出貨。

人工智慧（AI）熱潮方興未艾，AI晶片大廠輝達的供應鏈更積極參與今年GTC大會，入列次高等級「鑽石級」（Diamond）贊助商的4家台廠除了華碩之外，還包括鴻海、台達電、廣達集團旗下雲達。

GTC最高等級「菁英級」（Elite）贊助商清一色都是美系大廠，包括亞馬遜雲端運算服務（AWS）、戴爾（Dell）、Google Cloud、Hewlett Packard Enterprise、Microsoft Azure、甲骨文（Oracle）。

華碩今天發布新聞稿說明，施崇棠此次帶隊前往GTC，將持續深化「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」發展策略，於活動中展示各種因應高算力需求而生的頂級伺服器、智慧邊緣電腦、冷卻技術與軟體開發等解決方案。

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華碩預計3月出貨的ASUS AI POD內建72個NVIDIA GB200 NVL72晶片，大幅增進即時推論效能達30倍，透過整合中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）及交換器，提供超快速、低延遲的通訊，再加上第5代NVIDIA NVLink互連技術，傳輸更流暢。

AI POD也支援先進冷卻組合，包括液對氣、液對液，以維持系統穩定運作，可訓練兆級參數語言模型，或執行即時AI推論等任務。（編輯：潘羿菁）1140225