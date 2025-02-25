沃旭增資大彰化西南風場逾35.8億元 經部核准通過

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（中央社記者劉千綾台北25日電）經濟部投資審議會今天召開第17次會議，通過8件重大投資案，包括2件僑外投資案、4件對外投資和2件對中國大陸投資案，其中丹麥商沃旭能源以新台幣35.85億元，增資大彰化西南離岸風力發電股份有限公司，從事經營發電業等業務。

經濟部投資審議司今天發布新聞稿表示，會中通過2件僑外投資案，包括英屬開曼群島商LEADING INTERCONNECT SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY LIMITED以新台幣20億元，投資佰鼎科技股份有限公司，從事先進封裝用FCBGA載板的生產及相關技術服務業務。

此外，丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以新台幣35億8500萬元，增資大彰化西南離岸風力發電股份有限公司，從事經營發電業等業務。

對外投資則有4案，包括頎邦科技股份有限公司以馬幣8億9574萬8000令吉（約折合1億9980萬9000美元）投資馬來西亞CHIPBOND TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.，從事經營半導體封裝及測試業務。

華新麗華股份有限公司以6050萬歐元（約折合6220萬50美元）間接增資義大利COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.，主要從事不鏽鋼鋼胚製造、不鏽鋼盤元、熱軋棒、冷精棒製造的業務。

欣興電子股份有限公司以35億泰銖（約折合1億227萬9369美元）增資泰國UNIMICRON（THAILAND）CO., LTD.，從事經營印刷電路板製造銷售業務。

薛長興工業股份有限公司以8000萬美元間接增資泰國ECO INFINIC COMPANY LIMITED，從事經營環保碳黑、輪胎裂解油的產銷業務。

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上市櫃公司對中國大陸投資的專案審查案件部分，今天通過2案，包括國際中橡投資控股股份有限公司以3500萬美元間接增資中橡（鞍山）化學工業有限公司，從事經營碳黑及相關產品的產銷等業務。

台橡股份有限公司以5800萬美元間接增資申華化學工業有限公司，從事經營開發、生產及銷售苯乙烯丁二烯等產品。（編輯：張若瑤）1140225