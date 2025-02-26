權值高價股領軍 台股上漲116點收復23400點

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（中央社記者張建中台北26日電）台積電開低收高，上漲5元，鴻海和聯發科等權值高價股也多數上揚，帶動台股今天開低震盪收高，指數終場上漲116.83點，收在23402.55點，成交值新台幣3683.61億元。

台積電今天收在1060元，上漲5元，市值回升至27.48兆元，貢獻大盤約40點。此外，權值股鴻海、廣達和台達電等皆上揚逾1%，高價股大立光和力旺等也紛紛收高，帶動電子類股指數上漲0.66%。

台光電2024年每股純益達27.81元，董事會決議每股配發17元現金股利，股價重登600元關卡之上，強攻漲停，達633元。

半導體氣動與熱能製程方案商印能科技今天以每股1250元掛牌上櫃，股價表現強勁，收在1560元，上漲310元，躋身「千金股」之列，台股出現16千金。

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傳統產業股漲跌互見，台玻上揚0.45元，收在16.9元，帶動玻璃類股指數上漲逾2%，表現相對強勢。台塑集團股收跌，影響塑膠類指數下挫1.41%，表現相對疲弱。其餘類股指數呈現小幅漲跌局面。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股延續盤整走勢，人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）即將公布財報及展望，是市場關注焦點。（編輯：楊凱翔）1140226