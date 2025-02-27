機械公會估今年產值成長5%至10% 盼川普政策確定

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）台灣機械工業同業公會理事長莊大立今天表示，預估今年台灣機械業產值成長目標約5%至10%。談及川普2.0局勢下的產業策略，他說，景氣不確定比景氣不好還要糟糕，若美國總統川普政策確定，產業才知道未來方向往哪裡走。

談到匯率，莊大立指出，匯率因素對廠商出口競爭力影響很大，儘管台灣廠商積極布局高階設備產品，但遇到日圓和歐元貶值，台廠競爭力減弱，他不諱言有些廠商感到氣餒。

機械公會中午舉行年度媒體春酒活動，展望今年機械業景氣，莊大立指出，俄烏戰爭、美中對抗，加上美國總統川普政策變數，產業景氣循環，目前看來俄烏戰爭可望停止，歐洲市場有機會受惠發展經濟，由於歐洲近年協助烏克蘭，影響自身經濟，機械設備出貨跟終端民生需求相關，若景氣回溫，機械設備需求就會增加。

莊大立說，景氣不確定比景氣不好還要糟糕，若川普的想法或政策確定，產業知道未來方向往哪裡走，「總比不曉得要好」。

對於川普積極推動回美國製造政策，莊大立指出，在前總統歐巴馬時代，美國就積極推動製造業回流，期待美國加大政策力度，鼓勵美國廠商生產。

展望今年台灣機械業產值成長幅度，莊大立預估目標在5%至10%區間，包括半導體、電子機械、檢量測設備等成長可期，至於工具機設備期待持穩。

對於英國先前宣布近3年最大規模對俄羅斯制裁，包括位於中國和香港的工具機廠商，莊大立指出，中國工具機產品多屬低價產品，相關制裁可降低競爭力。

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對於政府協助機械業發展建言，莊大立表示，產業設備持續汰舊換新，期盼政府加強力道協助，此外政府協助廠商投資抵減，對業者心理層面鼓勵很重要。

他也呼籲政府協助與美國、東南亞各國、印度等主要市場簽訂自由貿易協定，提升機械廠商出口競爭力，特別印尼等東南亞市場，台灣廠商在當地已有銷售實績，機械公會持續關注中國大陸和東南亞推動關稅優惠的內容。（編輯：翟思嘉）1140227