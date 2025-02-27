儒鴻去年每股賺24.2元歷史次高 擬派息17元

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）紡織股王儒鴻今天公布2024年財報，歸屬母公司淨利新台幣66.4億元，比2023年大幅成長28.2%，僅略低於2022年的歷史紀錄67.9億元，為歷史次高，每股純益24.2元。儒鴻2024年營收368.28億元，同步創下歷史次高。

儒鴻今天董事會通過每股擬派發現金股息17元，股利配發率70.2%，對照今天收盤股價545元，現金殖利率3.11%。

儒鴻去年第4季稅後純益17.06億元，季減3.8%、年增21.9%，維持2成的年增幅度，單季每股純益6.22元。

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疫情期間，儒鴻受惠居家休閒服飾大賣，2022年營運衝上歷史顛峰；但疫情過後，2023年紡織產業面臨市場庫存調整，儒鴻營運摔落，2024年營收、獲利回神，雙雙創下歷史次高。儒鴻總經理洪瑞廷日前表示，2025年目標要全力挑戰超越2022年的歷史高峰。

展望今年，儒鴻維持樂觀看法，公司表示成衣方面訂單掌握度約6個月，上半年能見度清晰，除非出現重大變數，對於營運成長有信心。儒鴻3月7日將舉行法說會，對於2025年產業景氣與公司營運展望可望有進一步說明。（編輯：林家嫻）1140227