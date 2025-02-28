反映氣源成本 中油3月電業工業氣價調漲、民生凍漲

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（中央社記者曾智怡台北28日電）中油今天宣布，考量公司負債比高達93%，為避免虧損持續擴大，並適度反映部分氣源成本，3月分電業用戶氣價調漲3%，工業用戶氣價平均調漲10%，但考量照顧民生及配合政府穩定物價政策，民生用戶氣價不調整，由中油吸收。

中油透過新聞稿表示，近期氣溫持續較往年寒冷，各國天然氣需求大增，導致全球液化天然氣（LNG）現貨價格創下民國112年10月以來新高。另因歐盟制定天然氣儲存法規，強制要求歐盟成員國在每年11月前，須將天然氣存量維持在9成以滿足冬季用氣需求，歐洲天然氣進口業者為回補庫存，與亞洲國家搶購LNG，推升國內LNG進口成本。

中油表示，截至114年1月累積虧損達新台幣704億元，逾資本額1/2。113年政策性吸收金額736.65億元，天然氣吸收金額高達355.82億元，114年1月政策性吸收金額62億元，天然氣吸收金額29億元。

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中油指出，考量公司負債比高達93%，財務負擔沉重，為避免虧損持續擴大，並適度反映部分氣源成本，3月分電業用戶氣價調漲3%，工業用戶（含合格汽電共生系統及公用天然氣事業售予工業用戶）氣價平均調漲10%，調整後仍低於成本，其他未調足部分持續由台灣中油吸收。

中油表示，此次電業及工業用戶的氣價調整旨在符合公平、合理及使用者付費原則，並減少對各類用戶補貼，各用戶別天然氣產品價格及氣費計算方式，請詳參台灣中油全球資訊網公告的天然氣牌價表。（編輯：林克倫）1140228