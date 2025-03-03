台灣2月新車掛牌2.75萬輛優於預期 估3月3.6萬輛

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）根據業者統計，今年2月台灣新車掛牌數2萬7515輛，年增4.8%，創2005年來同期次高。展望3月，車界人士評估，3月車市需求穩定，預估3月掛牌數約3.6萬輛，今年全年台灣新車市場規模估45萬輛。

根據統計資料，2月台灣新車掛牌2萬7515輛，較1月3萬5063輛減少21.5%，比去年同期2萬6267輛增加4.8%，創2005來同期次高。

業界人士指出，1月農曆春節假期工作天數減少，部分需求遞延至2月，加上多家國產品牌延續購車優惠，2月台灣新車市場表現優於預期。

展望3月，車界人士評估，各項指標顯示整體經濟持平，車市需求穩定，預估3月台灣新車掛牌數3.6萬輛，較去年同期4.13萬輛減少13%，主要是去年3月進口車大量到港，使得基期較高。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌2月合計登錄數1萬387輛，較去年同期成長10%，是歷年同期次高，合計市占率37.8%。和泰車評估，3月TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約1.35萬輛，市占率約38%。

中華汽車代理MG品牌交車動向也備受關注，中華車指出，產線各車型生產排程需要時間調整，預期銷售逐步回籠，3月掛牌數會比2月佳。

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另一方面，鴻海與裕隆合資的鴻華先進（2258），攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，2月共交付251輛新車，今年前2月累計交付815輛，加上2024年全年累積交車7121輛，共計交車7936輛。

觀察進口車，根據統計，2月進口車登錄數1萬3822輛，月減16.6%，年增15.5%，市占率回升至50.2%，其中2月高級車款登錄數7303輛，市占率降至26.5%。電動車大廠特斯拉（Tesla）2月掛牌數959輛，高級進口車款排名回升至第4。（編輯：蘇志宗）1140303