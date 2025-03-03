東台：工具機景氣待川普關稅和俄烏戰爭底定後明朗

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）台北國際工具機展（TIMTOS）今天起一連6天登場，東台董事長嚴瑞雄表示，工具機產業景氣靜待川普關稅和俄烏戰爭變數底定，最快第1季底之後可逐漸明朗，下半年接單狀況會更清楚。

台北國際工具機展今天起一連6天在南港展覽館和台北世貿1館展出，展覽規模創歷史新高，工具機廠東台盛大參展，嚴瑞雄今天在會場接受記者採訪。

談到川普關稅變數對工具機業影響，嚴瑞雄表示，川普新上任仍在「百日維新」階段，相關關稅變數會影響投資意願，不過具體措施影響程度，應該到第2季底之後才會比較確定。

至於俄烏戰爭變化，嚴瑞雄分析，若戰爭結束，具體影響也要3個月後才會塵埃落定，不過烏克蘭戰後基礎建設等重建需求，有助帶動歐洲市場景氣復甦，資金也有機會從西歐進入東歐投資，到時候資金規模是「清粥小菜」還是「滿漢全席」，就可逐漸明朗。

觀察工具機產業景氣，嚴瑞雄表示，靜待川普關稅和俄烏戰爭變數底定，最快在第1季底之後可逐漸明朗，下半年接單狀況會更清楚。

展望東台集團今年營運，嚴瑞雄表示，今年業績目標要比2024年成長。東台說明，目前在手訂單規模新台幣30億元，訂單能見度可看到第2季底，其中在中國大陸市場接單不錯，以急單為主，7成訂單內容與電動車相關。

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東台表示，今年受惠半導體印刷電路板設備拉貨、中國大陸電動車應用持穩，加上集團旗下亞太菁英的航太業績回溫，榮田在航太、綠能及軌道交通等事業營運看升，今年東台集團營運挑戰轉盈。

東台本次展區與工具機廠百德（4563）協同設展。東台表示，雙方已透過百德位於德國子公司，共同拓展歐洲市場，合作將涵蓋德國、波蘭及克羅埃西亞三大重點市場。（編輯：張均懋）1140303