兆豐銀攜手Gogolook 全面採認證商家號碼識詐阻詐

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（中央社記者羅元駿台北3日電）強化電信阻詐，兆豐銀今天指出，領軍成立「金融與科技反詐大聯盟」並與Gogolook合作，今天起國內各營業據點的電話代表號碼全面採用Whoscall認證商家號碼服務，當Whoscall用戶接到兆豐銀的電話時，就會顯示有綠勾勾認證的「兆豐銀行」來電辨識與商標。

兆豐銀今天發布新聞稿指出，為方便民眾識別兆豐銀的來電以及簡訊通知，與聯盟夥伴AI科技公司Gogolook旗下App Whoscall合作，將兆豐銀客服中心與全台分行代表號碼加入Whoscall認證商家號碼服務。

兆豐銀說明，當Whoscall App用戶接到兆豐銀的簡訊及來電時，就會顯示有綠勾勾認證的「兆豐銀行」來電辨識與商標，強化銀行與顧客往來的信任與安全。

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兆豐銀說明，號召成立金融與科技反詐大聯盟的目的，是利用科技與金融結合，協助民眾識別詐騙。近年來假冒銀行名義的詐騙電話及訊息屢見不鮮，繼政府推出「111」政府專屬簡碼簡訊後，兆豐銀也導入「68017」簡碼簡訊服務，前2碼「68」為電信業者認證的金融業專用編碼，後3碼「017」則是兆豐銀行代碼。

兆豐銀補充，2024年全年兆豐銀臨櫃成功阻詐金額逾新台幣2億元，較2023年增長超過10%，而兆豐銀做為領頭羊結合金融與科技業力量，號召成立金融與科技反詐大聯盟，發揮群體力量保障金融交易、阻絕詐騙。（編輯：林家嫻）1140303