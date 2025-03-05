加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王大陸疑找人毆打司機 涉傷害等罪500萬元交保
首頁 / 產經
台美半導體前景
新聞專題
台美半導體前景1/66
首頁 / 產經

台積電擴大對美投資 美企業樂見全球製造產能增加

2025/3/5 07:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山4日專電）台積電擴大對美投資，美國半導體業者紛表樂見。超微執行長蘇姿丰表示美國晶片製造邁出重要一步；輝達指出將充分利用台積電全球製造網絡；高通執行長艾蒙認為這對經濟至關重要，更多製造產能是佳音。

台積電宣布對美加碼投資至少1000億美元（約新台幣3.3兆元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心等。台積電的美國客戶與多家IC設計公司紛紛表示，未來將採用更多由台積電亞利桑那州工廠生產的晶片。

人工智慧（AI）晶片大廠超微（AMD）台裔董事長暨執行長蘇姿丰今天發文表示，這象徵美國先進晶片製造向前邁出了一大步，作為台積電亞利桑那州廠的主要客戶，超微已見證成果，期待在美國製造更多高效能運算和AI晶片。

輝達（Nvidia）指出台積電的新晶圓廠將成為以美國為核心的供應鏈基石，輝達將充分利用台積電在全球的工廠，以提升輝達產品供應的韌性和靈活性。

晶片大廠高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）今天接受美國財經媒體CNBC訪問，表示這是大好消息，有助實現生產地點多元化。

艾蒙指出，台積電是高通重要的供應商，目前高通的部分晶片已在台積電亞利桑那州的工廠生產，未來將有更多晶片在美國製造。

google news透過 Google News追蹤中央社

艾蒙同樣表示，「他們（台積電）新增加的產能，我們（高通）都會採用；就如我們一直以來在台灣採用的方式一樣，未來我們也會在其他地點採用。」

艾蒙並說，「這證明了半導體的重要性。這對經濟來說將至關重要。」（編輯：陳慧萍）1140305

#超微
#輝達
#蘇姿丰
#台積電
#美國
#高通
#晶片
蘇姿丰
蘇春槐台南一中演講 解析教育女兒蘇姿丰心法南一中校慶表彰傑出校友 蘇姿丰父親蘇春槐獲獎
台美半導體前景
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
經部：台積電赴美是回應客戶需求 鞏固台灣領導地位
202
更多編輯台推薦新聞：