台翰越南新廠落成 今年營收拚雙位數成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北5日電）台翰精密2024年3月啟動越南新廠建置計畫，今天落成，由董事長蔡鎮隆剪綵啟用；台翰越南新廠將投入消費性電子、網通、電競等產品生產，預計今年第3季起貢獻營收，今年營運將力拚雙位數成長。

台翰精密為宣德子公司，因應全球電子業生產基地移轉，啟動越南新廠建置計畫。台翰表示，新廠除原本的模具、成型、組裝、印刷，並新增自動噴塗線及組裝線，未來提供產品次組裝，有利於提高客戶黏著度及改善毛利率。

台翰目前在中國、越南、菲律賓都有策略性布局，產能調配暫告段落，將可滿足客戶需求，減低貿易戰風險。

台翰表示，越南新廠占地6萬平方米，目前第1期工程僅約使用一半面積，未來視情況可能繼續進行廠房擴充，或資產活化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台翰為塑膠射出廠，深耕日系品牌事務機精密塑膠件生產多年，近年更陸續打入聲學、網通、智能家電、遊戲及電競產品等消費性電子產品供應鏈。以2024年來看，事務機機殼營收占比86%，消費型電子及網通等其他產品占比14%，隨著新廠落成，今年希望其他產品營收占比能拉升到2成。

台翰2024年營收新台幣25.62億元，年增10.66%；前3季歸屬母公司淨利1.18億元，年增47.7%，每股純益1.53元，已超越2023年全年。（編輯：張均懋）1140305