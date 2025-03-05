第2屆永續金融評鑑頒獎典禮 金融三業共20家獲獎

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（中央社記者羅元駿台北5日電）金融研訓院、證基會與保發中心今天共同舉行第2屆永續金融評鑑頒獎典禮，表揚排名前25%的金融機構，其中銀行業共9家、證券投信業7家與保險業4家，合計20家獲獎。

金管會依據「綠色及轉型金融行動方案」規劃，與金融研訓院、證基會及保發中心共同推動台灣金融機構參與永續金融評鑑，今天舉行第2屆永續金融評鑑頒獎典禮，金管會主委彭金隆親自出席。

第2屆永續金融評鑑受評名單，包括34家銀行、23家證券商、5家投信業、8家壽險業、8家產險業及1家再保險業，合計79家受評機構。

第2屆永續金融評鑑結果已在2024年底完成，公布排名前25%業者，其中銀行業共9家，分別為元大銀、中信銀、玉山銀、北富銀、兆豐銀、第一銀、國泰世華銀、彰銀與台企銀。

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證券投信業共7家，名單為元大證、永豐金證、兆豐證、第一金證、國泰證、富邦證與元大投信。保險業則有國泰人壽、富邦人壽、國泰產險和富邦產險共4家。

主辦單位說明，第2屆評鑑由金管會、金融總會、相關周邊單位及外聘專家學者組成「永續金融評鑑委員會」，就受評機構揭露的2023年度公開資訊，包含年報、公司網站或永續報告書及相關資料進行評鑑，按各業別依機構筆畫順序公布前25%名單。（編輯：楊凱翔）1140305