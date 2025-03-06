第一金股利發配率拚7成 看好台積電赴美投資效益

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（中央社記者羅元駿台北6日電）第一金今天指出，今年現金股利配發率將有5成水準，若加計股票股利則上看7成。另外，一銀在美國深耕布局已久，看好台積電赴美投資效益，有助一銀海外獲利，整體持正面態度。

第一金今天舉行2024年第4季法說會，2024全年稅後淨利為新台幣253.59億元、年增12.9%，每股稅後盈餘（EPS）為1.81元。主要子公司第一銀去年稅後淨利238.06億元、年成長10.6%。

第一金近幾年整體股利配發率都在7成左右，第一金表示，今年的現金配發率維持在50%以上，計算股票股利後整體配發率約7成。

展望今年放款，第一金指出，總放款估有5至6%的年成長；其中，房貸部分預計有6至7%成長空間。

第一金預估，今年台灣房市將呈「量縮、價微調」，主因是觀察今年前2月的買賣移轉棟數明顯減少，加上去年為建案交屋高峰、今年交屋量減少。另外，受央行對新青年安心成家貸款的管制、回歸自住買盤，銀行受理新青安件數有明顯下降。

第一金進一步說明，房市價格微調，一方面因新建案的營造成本與人工成本提高，使建商下調價格空間有限，另外受今年逐步走向買方市場影響，而有價格彈性空間。

此外，對於台積電赴美國投資帶來的影響，第一金表示，科技業向外投資能為公司帶來更大效益、促進發展，並不是負面的影響。

第一金強調，目前一銀在美國布局多且深耕經營，未來有公司要赴美投資發展，第一金都可服務客戶，整體正向看待。

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第一金指出，銀行海外獲利貢獻度占稅前淨利約27.7%，今年盼能提升至3成以上。其中，2024年前3大海外貢獻獲利為香港分行、多倫多分行與紐約分行。

第一金表示，今年持續看好美國、日本及越南等地區的成長動能，而今年7月日本大阪出張所即將開業，未來將與東京分行共同維護日本客戶。（編輯：楊蘭軒）1140306