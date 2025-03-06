亞洲銀行家協會9月舉行年會 今年聚焦科技驅動永續

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（中央社記者羅元駿台北6日電）亞洲銀行家協會會長、中信金副董事長吳一揆今天透過新聞稿表示，今年ABA年會將在不丹王國舉辦，將為當地帶來更多國際視野與合作機會，而不丹對自然環境與永續發展理念，也與今年的年會主題高度契合。

亞洲銀行家協會（ABA）今天發布新聞稿指出，由中信金創辦人辜濂松一手催生的ABA，今年9月將於不丹王國舉行第41屆年會。吳一揆3月率團前往不丹王國，展開為期5天的參訪活動並著手籌備年會。

ABA指出，今年年會將由不丹銀行（Bank of Bhutan）主辦，主題為「亞洲銀行業：科技驅動轉型永續成長」，將探討金融科技如何推動永續發展，促進亞太地區金融業的健全與合作。

吳一揆表示，不丹王國具有獨特發展潛力，ABA年會的舉辦將為當地帶來更多國際視野與合作機會。近年不丹王國積極推動對外開放政策、逐步融入國際社會，展現發展金融與經濟領域的強烈企圖心。

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吳一揆表示，不丹王國屬新興國家，正需要ABA協助推動金融與經濟發展。而不丹王國政局穩定、文化底蘊獨特及重視永續發展，足以成為其發展經濟的潛力。另外，不丹王國對自然環境與永續發展理念，也與今年的年會主題高度契合。

ABA表示，會員國中有許多新興國家，而這些國家在金融基礎建設、反詐體系及永續發展政策上仍有提升空間，各國金融同業則可透過年會分享經驗並尋求合作機會。（編輯：潘羿菁）1140306