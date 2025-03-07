漢翔、永虹先進結盟歐廠 瞄準全球無人機材料商機

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（中央社記者江明晏台北7日電）漢翔前往巴黎參加2025年JEC複材展，並宣布與台廠永虹先進及比利時廠SYENSQO結盟，推動台灣複材走向世界，漢翔也盼藉此切入國際熱塑市場，成為全球無人機材料供應商。

漢翔今天透過新聞稿說明，在當地時間3月4日於「台灣館」所在的5號展廳進行簽署儀式，分別由漢翔總經理馬萬鈞、永虹先進董事長吳家幸，以及SYENSQO商務運營長Sergio Detoie代表簽署，預告今年起三方將展開設計、製程、技術等國際交流。

漢翔指出，在複材領域深耕多年，擁有一座先進複材中心（TACC），生產高階航空複材零組件，近年更投入「熱塑性複合材料」研發，運用在新世代飛機結構上。永虹先進及SYENSQO分別提供高品質的熱塑複材板材、熱塑原料、應用製程開發與技術資源等。

漢翔強調，三方依各自專長，從建立關鍵技術與資料庫做起，展開熱塑複材零件設計、製造與應用等合作，還能利用在地化優勢，縮短板材與原物料交期，製作出高品質、高速量產的航空級產品。

漢翔也希望藉此切入國際熱塑市場，成為全球無人機材料供應商。

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漢翔指出，複材應用占比被視為衡量飛機先進性的重要指標，而製程方面，新世代的熱塑技術具備可逆物理反應及高速量產的長處，且易於保存、成本更低，可響應2050年淨零碳排目標，熱塑性複材研發成為未來趨勢及兵家必爭重點。

漢翔表示，去年就曾赴法國參與JEC複材展，期間持續與多家業界廠商接洽，播下的種子在今年春天喜見萌芽，馬萬鈞表示，希望藉此增進台灣與國際複材產業深化合作，更為台灣航空產業未來的複材尖端技術邁大步、創大局。（編輯：林家嫻）1140307