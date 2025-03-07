台塑四寶2月營收年增7% 台塑南亞台化看好第2季成長

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）春節過後工廠復工，且出貨天數恢復正常，台塑四寶今天公布2月合計營收新台幣1203.4億元，月增2%，年增7%，呈現「年月雙增」。展望後市，台塑、南亞與台化皆看好第2季營收會比第1季成長。

台塑今天表示，第1季適逢農曆春節長假，下游客戶停工，出貨天數少，2月春節過後下游加工廠開始回補庫存，步入季節性旺季，需求增加，加上部分石化產品行情上漲，預期整體第1季營收與去年第4季相當。

展望第2季，步入亞洲石化廠密集歲修期及塑料傳統需求旺季，部分石化產品價格看漲，加上台塑第2季開工率也高於第1季，產銷量增加，預期台塑第2季營收與本業營運可望優於第1季。

南亞則表示，第1季因春節假期及工作天數較少，影響產銷量，預期整體營收會較去年第4季減少，但電子材料方面，因拓展高階應用領域，新料號陸續轉量產，營收會略增。

至於第2季，因電子材料應用在車載、伺服器、網通產品需求穩定成長；乙二醇（EG）因北美等同業停車定檢，市場供給偏緊，支撐行情；以及聚酯產品持續推廣回收、差異化產品，營收成長。南亞預期第2季營收會比第1季增加。

台化董事長洪福源表示，台化第1季合併營收預估不如去年第4季，主要是農曆年售量減少，不過因其他地區拓銷情況不錯，售量減少有彌補一些。

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展望第2季，雖然受到川普效應影響，可能不如理想，但旺季確實已到，合併營收將有較大幅的成長，主要是銷售量提升，售價仍然比較辛苦，最終情況則要觀察美國關稅戰發展，以及大陸兩會後的措施。

台塑化分析近期煉製毛利，3月4日美國開始課徵加拿大及墨西哥能源關稅10%，因美國煉油廠製造汽油成本增加，使美國汽油價差上漲，且加拿大汽油因關稅難以出口至美東，使歐洲汽油有機會往美東供應，有利歐洲汽油去化。加上第2季為美國儲備汽油的季節，中東汽油可望往大西洋移動，減少往亞洲出口，同時5、6月後逐步進入東北亞汽油旺季，亞洲汽油需求將緩步增加，預期新加坡汽油價差穩健上漲。（編輯：潘羿菁）1140307