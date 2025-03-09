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美股收紅 法人：台股關注川普政策、台積電再測千元

2025/3/9 10:32
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）美股7日震盪收紅，台指期夜盤震盪翻紅，小漲43點，台積電期貨夜盤守住千元大關。展望台股本週動向，法人表示，持續關注美國總統川普關稅政策變數，台積電短線回測千元大關支撐。

美國公布2月非農就業報告不如預期，美股7日盤中震盪，終場收紅。道瓊工業指數終場上漲222.64點，或0.52%，收在42801.72點，標準普爾500指數上漲31.68點，或0.55%，收在5770.20點。

科技股為主的那斯達克指數上漲126.96點，或0.70%，收在18196.22點。費城半導體指數上漲141.744點，或3.16%，收在4629.590點。

台積電美國存託憑證（ADR）小漲0.71%收177.1美元，輝達（NVIDIA）漲1.92%收美元112.69美元。

在台指期淨部位，三大法人7日淨空單減少194口至1萬2319口，其中外資淨空單減少27口至4萬458口。

根據統計，外資連9日賣超台股，累計賣超2989.66億元，投信則是連5買，累計買超台股256.53億元。

外資連9日賣超台積電，累計達12.45萬張，外資也連8日賣超鴻海，累計近13.75萬張。

展望台股盤勢，永豐投顧分析，台股受美股影響，脫離原先以季線為中心的整理區間，短期下探22000點附近，市場情勢仍然混沌不明，留意台股本週動向。

永豐投顧指出，川普政策頻發，市場面對極大不確定性，利多未必實現、利空也不一定成真，股價反應會打折，投資人保守應對。

本土期貨法人分析，台股上週整體盤勢不斷反覆測試區間下緣，半年線約22864點得而復失，站不回5日線約22703點，本週台股持續關注川普關稅政策變數，台積電反覆回測千元大關支撐。

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觀察資金動向，永豐投顧分析，盤面有資金轉向跡象，傳產股觸底反彈，加上俄烏戰爭可能停火後的重建題材帶動，可留意第2季除息，高股息仍是股價基礎支撐。

台股7日跌139.36點，收在22576.07點，成交值新台幣3501.8億元。三大法人合計賣超380.06億元，其中自營商賣超112.06億元，投信買超27.02億元，外資及陸資賣超295.02億元。（編輯：蘇志宗）1140309

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