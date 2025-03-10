外資上週賣超台股1791億元 大砍台積電鴻海
2025/3/10 14:56
（中央社記者曾仁凱台北10日電）美國總統川普關稅政策反覆，拖累台股上週下跌477.11點或2.07%，週五收在22576.07點，跌破所有短中期均線支撐。根據證交所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣1791.99億元。
個股方面，上週外資在集中市場賣超前3名上市公司為台積電6萬7846張、鴻海6萬7233張，以及中信金5萬513張。
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上週外資買超前3名上市公司則為中鋼8萬6160張、凱基金4萬8709張，以及群創3萬6842張。
另統計今年初至3月7日止，外資累計在集中市場賣超3957.76億元，外資總持有股票市值為31兆7583億元，占全體上市股票市值比重43.81%。（編輯：林家嫻）1140310
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